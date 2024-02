Tabellone pallanuoto femminile Mondiali Doha 2024 | tutti gli accoppiamenti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilcompleto dellaaidi, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Terminata la fase a gironi, la rassegna iridata prosegue con la seconda fase che deciderà gliper i quarti di finale e per i successivi piazzamenti dal primo al sedicesimo posto. Il Setterosa di Carlo Silipo ha ben figurato finora e va a caccia del pass olimpico. Di seguito,glidella fase finale dellaaidi. IL PROGRAMMA DELLA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN ...

Il primo posto nel girone B degli Europei di pallanuoto 2024 sembrava in cassaforte per l’Italia dopo il roboante successo contro la Grecia ... (oasport)

Il Tabellone completo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e ... (sportface)

Il Tabellone completo degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e ... (sportface)

Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriverà ogg ...L’avventura del Setterosa ai Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Doha (in Qatar) era iniziata con un roboante 20-2 inflitto al Regno Unito, nella prima giornata del girone D. Ma Chiara Ta ...Dopo aver ottenuto tre carte olimpiche, Domenico Acerenza ha raggiunto l'obiettivo di una medaglia nella gara di cinque chilometri ai Mondiali di nuoto a Doha. Acerenza ha conquistato il bronzo in una ...