Svolta clamorosa | John Elkann indagato dalla Procura di Torino

(Di giovedì 8 febbraio 2024), insieme ad altre due persone, è stato iscritto nel registro degli indagati delladi: la storia si intreccia con la querelle relativa all’eredità familiare., figlio di Margerita Agnelli, è stato iscritto nel registro degli indagati delladi, che ha attivato un focus su società che fanno riferimento alla storica famiglia torinese. Una vicenda che si lega, seppur in modo indiretto alla querelle relativa all’eredità familiare. Insieme a, uomo forte del gruppo Fiat, ci sarebbero altre due persone si tratterebbe di Gianluca Ferrero, commercialista torinese e Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli per incarico dell’autorità ...

Una rivoluzione sta per arrivare nel mondo del calcio, che cambierà le dinamiche del gioco e richiederà ai calciatori una maggiore attenzione. Il protagonista di questa trasformazione è il cartellino ...Nuovo istituto in vista nel regolamento del giuoco del calcio, c'è l'idea di una squalifica a tempo della durata di 10 minuti.Juve-Milan, svolta clamorosa. La decisione di un difensore potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per Juventus e Milan in vista dell'estate.