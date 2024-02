Superlega | «La Uefa fa paura ancora oggi | capisco i club che non vogliono sbilanciarsi pubblicamente»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tuttosport ha intervistato Bernd Reichart, l’amministratore delegato di A22 Sports Management, la società fondata per sponsorizzare e assistere la creazione della. Le parole di Reichart: «Lanon vuole scappare dal sistema» Una lunga intervista condotta da Guido Vaciago che gli chiede pure del rapporto con la Fifa: «La nostra iniziativa è stata bloccata dall’, che è il monopolista delle competizioni europee eha minacciato con sanzioni durissime iche hanno portato avanti la proposta. La Fifa è un attore importante dello scenario, vogliamo collaborare con il sistema esistente, la nostra non è una iniziativa per scappare dal sistema. Noi vogliamo contribuire in modo produttivo per risolvere i problemi più urgenti del calcio dentro il sistema e dentro il calendario che, in definitiva, è un ...