Super Bowl 2024 | Usher protagonista dello show dell' Half Time Tutto quello che c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cresce l'entusiasmo per la 58ª edizione del, programmata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio con inizio alle 00.15. L'evento si svolgerà presso l'Allegiant Stadium di Paradise, vicino a Las Vegas (Nevada), e vedrà la competizione per il titolo tra i Kansas City Chiefs, che si trovano per la quarta volta in cinque anni in finale, e i San Francisco 49ers, qualificatisi grazie alla loro rimonta su Detroit. In Italia, il momento decisivo sarà trasmesso da Mediaset. La diretta inizierà nella notte di domenica 11 febbraio alle 00.30 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Con uno spettro di spettatori stimato tra 90 e 110 milioni inil mondo, l'evento sportivo è uno dei più seguiti. L'ultimo record risale al 2015, quando la sfida tra i New England Patriots e i ...