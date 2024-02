Super Bowl 2024 | guadagni | montepremi | soldi Volume d’affari incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilè indubbiamente l’evento dell’anno per il grande pubblico americano, non è soltanto una partita di football americano ma è una vera e propria istituzione che tiene incollati davanti al televisore oltre 100 milioni di statunitensi: più di metà Nazione si ferma letteralmente per seguire la Finale della NFL, un incontro che va oltre lo sport ma che diventa spettacolo e show con un concerto di metà partita assolutamente da non perdere. Ilè poi spropositato perché si parla di cifre davvero astronomiche, gli spot pubblicitari che vengono mandati in onda durante l’incontro vengono pagati a peso d’oro e il marketing che gira attorno alla manifestazione non ha davvero eguali. All’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, USA) si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas ...