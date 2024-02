Sui social | la frase di Amadeus che non sfugge al pubblico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La quarta sezione del Tar Lazio "ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta dae Chiara Ferragni nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso. Lo ha reso noto il Codacons. Ieri sera, in diretta dal teatro Ariston, il direttore artistico non ha resistito e si è lasciato scappare parole legate proprio a questa vicenda: "Non voglio esagerare perché non sono moltoe non vorrei usare termini boomer, allora dico semplicemente: usate i. E poi devo stare attento, perché se no mi danno un'altra multa", ha detto. Lo stesso è successo pochi minuti fa. Dopo aver accolto il superospite John Travolta, con il quale si è abbandonato a un ballo ...