“Succederà a San Valentino” Grande Fratello | il colpo di scena dietro l’angolo | Perla avvisata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il nuovo confronto altrae Mirko ha portato a una consapevolezza generale: ormai sembra chiaro a tutti che entrambi siano ancora innamorati l’uno dell’altra. Il punto è che nessuno dei due si decide a fare il primo passo a causa di tutto quello che è successo tra loro in passato. Lui si è praticamente dichiarato e lei è rimasta un po’ spiazzata: “Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi”, ha detto alla ex. Mirko vorrebbe chefacesse “il punto della situazione” perché “È giusto che io capisca e abbia le risposte“. Ma come detto la reazione diè stata un po’ confusa. Ha ammesso che è ...