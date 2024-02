Stufe dei cuoricini? Meglio Cupido | un nodo o il Principe-ranocchio I gioielli di tendenza da amare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La ricorrenza di San Valentino, si sa, è tutta un cuore. Ma il simbolo per eccellenza dell’amore, almeno in campo moda, nella Primavera-Estate 2024 vede minare la sua supremazia da tantissime altre icone, che ispirano le collezioni difirmate da stilisti e brand. Come abbinare e scegliere ia 50 anni: 5 idee da copiare X Leggi anche ...

Tendenze e maglieria vanno a braccetto in Inverno. Tra gli ultimi ritrovati in fatto di hot knit per la stagione fredda 2023/2024, una rivisitazione ... (iodonna)

In questo articolo, quindi, proviamo a capire le ragioni della popolarità dei crossover, analizzandone le caratteristiche e i vantaggi. Il design è spesso una delle ragioni del successo dei crossover ...Il gioiello per San Valentino 2024 si rifà il look. E lascia spazio a nuovi pretendenti. Non solo i grandi classici senza tempo tra i più singolari che suggellano l’amore eterno, come il bracciale ...A Santiago del Cile parte un progetto pilota per abbattere le emissioni più inquinanti per l’ambiente e dannose per l’uomo. Il gruppo Costanera, leader nel settore ...