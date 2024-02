Studente circondato da due coetanei | spintonato e rapinato degli auricolari | denunciato un coetaneo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) TREVIGLIO. L’episodio alle 14 di mercoledì 7 febbraio nei pressi delle Poste di Treviglio: il ragazzo era appena uscito da scuola e stava andando a casa. L’aggressore rintracciato dal commissariato di polizia in zona stazione: è accusato di rapina.

Il ragazzo ha subito dato l’allarme e in zona sono arrivati con una volante gli agenti del commissariato: il presunto aggressore, un coetaneo della vittima, è stato rintracciato poco dopo nei pressi ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Martedì prossimo la regista Rosal ...