Studente accoltellato a scuola | l’aggressore accusato di tentato omicidio | “Ha colpito per uccidere”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano – Deve restare in carcere, non più però con l'accusa di lesioni aggravate ma con quella più grave di, il 18enne di Rozzano arrestato nel pomeriggio di martedì 6 febbraio per averun 16enne fuori da unadi formazione professionale a Pieve Emanuele. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha convalidato l'arresto ed emesso l'ordinanza di custodia cautelare riqualificando l'imputazione. Il giovane resta anche indagato per minacce gravi e porto di coltello. Secondo il gip il 18enne aveva “intenzioni omicidiarie”, anche perché mentre lo inseguiva “continuava a urlare ti ammazzo”. E occorre “domandarsi cosa sarebbe accaduto se, anziché essere medicato nell'immediatezza” ed essere subito portato in ospedale, “il ragazzo fosse stato abbandonato nel luogo ...