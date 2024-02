Stroncato Crowe a La Vita in Diretta Per Caterina Balivo è ‘non simpaticissimo’ Una ‘fan’ | «Lo adoro | però è un po’ grasso adesso» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Il Festival di Sanremo 2024 non sembra avere fortuna con gli ospiti internazionali. Dopo il ‘caso John Travolta‘, con tanto di ammenda da parte di Fiorello, anche Russel, ospite stasera della terza serata della kermesse canora, non sembra essere stato accolto con tutti gli onori del caso. Per lo meno a Lain, dove si è preso nel giro di pochi minuti sia dell’antipatico sia del “”. “Non simpaticissimo eh, Alberto. Comunque è arrivato, sia ai microfoni vostri, che ai nostri de La Volta Buona. (…) Secondo me: o non ti fermi, se ti fermiun sorriso fallo. (…) A me non basta. Se tu arrivi, almeno col sorriso. (…) Uno smile non costa niente. Sei arrivato in Italia“ ha detto...