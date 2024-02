Striscia la Notizia paragona BigMama a Ursula | la reazione della cantante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I profili social dilain questi giorni stanno “commentando” il Festival di Sanremo divertendosi are i look dei big in gara a personaggi / oggetti / animali e cartoni animati. E così Rose Villain è diventata una lampada, Loredana Bertè uno struzzo, Ghali Edward Mani Di Forbice e. . ##sanremo2024 #fantasanremo #canale5 #la@SanremoRai @FantaSanremo @almic pic.twitter.com/0iS9q3zBKE —la(@) February 6, 2024 Un accostamento che non è piaciuto al popolo del web e neanche ache in un’intervista video a La Stampa ha risposto: “Tutte le operazioni di meme, cose che ...