Striscia la Notizia offende Bigmama per il suo peso | l’intervento di Elisabetta Canalis è perfetto

(Di giovedì 8 febbraio 2024)lasta pubblicando sui suoi profili social alcuni meme riguardanti il Festival di Sanremo 2024: paragonandoa Ursula, però, il tg satirico ha scatenato l’ira del pubblico. Fra questi anche. Un post dilasta facendo discutere non poco il pubblico del Festival di Sanremo e non solo:...

Israele, si allontana sempre di più l’ipotesi di una tregua, dopo i bombardamenti di questa notte su su Rafah e Deir Balah, in cui sono state uccise almeno 14 persone. Benjamin Netanyahu tira dritto: ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, giovedì 8 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Netanyahu lo ha detto ieri in modo molto chiaro: la guerra finirà solo con la distruzione di Hamas Netanyahu lo ha detto ieri in modo molto chiaro: la guerra finirà solo con la distruzione di Hamas, q ...