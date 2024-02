Strage di negozi | così muoiono le attività commerciali

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tra il 2012 e il 2023, in Italia, sono spariti oltre 111milaal dettaglio e la riduzione diè più accentuata nei centri storici rispetto alle periferie, sia per il Centro-Nord che per il Mezzogiorno. Cambia anche il tessuto commerciale all’interno dei centri storici, con sempre menotradizionali (carburanti -40,7%, libri e giocattoli -35,8%, mobili e ferramenta -33,9%, abbigliamento -25,5%) e sempre più servizi e tecnologia (farmacie +12,4%, computer e telefonia +11,8%),di alloggio (+42%) e ristorazione (+2,3%). Sono questi i principali risultati dell’analisi “Demografia d’impresa nelle città italiane”, realizzata dall’Ufficio Studi della Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. “Partendo dal totale Italia, il commercio in ...