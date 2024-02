Strage di Erba | inizia il processo disciplinare a Tarfusser | chiamata a deporre la pg di Milano Ma lui si oppone | “Non serve | decidete subito”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Èto al Consiglio superiore della magistratura ila Cuno, il sostituto procuratore generale diche ha chiesto la revisione delle condanne per ladi. L’accusa è di aver mancato ai “doveri di imparzialità e correttezza” per aver depositato di propriativa la richiesta, “in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio” che assegna questa facoltà soltanto al pg presso la Corte d’Appello o al suo vice, l’avvocato generale., invece – ricorda il capo d’incolpazione – agì in autonomia il 31 marzo 2023 “dopo aver avuto contatti con i difensori” di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, e aver ricevuto da loro “documenti ...