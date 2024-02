Stipendi docenti | per il 90% la retribuzione è insoddisfacente

Il caso di un docente, Antonello Troccola, docente di tecnologia in una scuola media a Bari, riporta in auge la condizione degli Stipendi degli ... (orizzontescuola)

Studenti Italiani e Francesi - mobilitazione congiunta : “costi alti istruzione e stipendi docenti troppo bassi”. Preventivati blocchi - occupazioni scuole e manifestazioni

L'Unione Degli Studenti in Italia e il Mouvement National Lycéen in Francia hanno annunciato una mobilitazione coordinata per tutto il mese di ... (orizzontescuola)