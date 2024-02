Stellantis | Ciarambino | Fare squadra per dire basta agli scippi industriali in Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Ho preso parte stamane all’incontro promosso da De Luca alla presenza di tutti i sindacati e dell’amministrazione comunale di Pomigliano per sottolineare, ancora una volta, che lo stabilimento “Vico” non si tocca – dichiara Valeria, vicepresidente del Consiglio regionale dellae componente del Gruppo Misto – La Regione ha espresso la volontà di mettere in campo qualsiasi iniziativa utile a evitare una ferita mortale al cuore industriale della. Così come ho apprezzato la disponibilità dei sindacati acon le istituzioni per difendere con le unghie e coi denti il patrimonio produttivo della nostra terra e i posti di lavoro, decine di migliaia con l’indotto. Credo – ha aggiunto– che l’unità di intenti emersa questa mattina sia un primo ...