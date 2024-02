Stellantis | a gennaio su mercato europeo quota sale a 19 | 7% | balzo per Bev**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. -(Adnkronos) -positivo per il gruppo Stellantis che supera i risultati del 2023 in termini di vendite totali nel(EU29), con una crescita delladial 19,7% (+0,9 punti percentuali rispetto allo scorso anno) e dei volumi (+17,6%). Fra i risultati più notevoli, spiega il gruppo, spiccano la Germania, con +61% nelle vendite, e il Regno Unito, con una crescita superiore al 27%. In Francia, grazie al successo della campagna nazionale per la promozione del leasing sociale, Stellantis è leader die cresce del 19%, più del doppio del. In Italia, il gruppo registra un +14,1% (autovetture + veicoli commerciali) rispetto all'anno passato e conferma la propria leadership: sono sei i modelli di Stellantis nella top ten, con l'intramontabile Fiat Panda che occupa la prima posizione. Crescite significative nelle vendite sono registrate anche nei Paesi Bassi, in Portogallo, mentre Irlanda e Norvegia hanno chiusorispettivamente con un significativo +57,7% e +103,5%. Anche i singoli brand hanno iniziato il 2024 a un buon ritmo, con Citroën e Peugeot che hanno registrato rispettivamente una crescita del 23% e del 23,7%, Alfa Romeo +14,6%, Jeep +21,4%, Lancia +9,3%, Opel/Vauxhall +35,9%, e con Fiat, Opel/Vauxhall e Peugeot in crescita anche nel segmento dei BEV (autovetture + veicoli commerciali). Ala business unit veicoli commerciali Stellantis Pro One ha registrato una crescita superiore all'intero, consolidando la propriadel 31,1%, con un incremento del +20,6% di volume e di +1,8 punti percentuali dellarispetto allo scorso anno. Ma anche neldei BEV (autovetture + veicoli commerciali) Stellantis è in rapida crescita, e con un incremento di vendite del 20% rispetto allo scorso anno si aggiudica unadipari al 13,7% in Europa e la leadership in vari segmenti BEV, mostrando una progressione positiva rispetto al 4° trimestre 2023. I volumi e laneldei BEV sono in costante aumento, con una crescita a due cifre in quasi tutti i Paesi, il che consente a Stellantis di posizionarsi sul podio in diversi principali mercati europei. Ale vendite dei veicoli commerciali di Stellantis in Europa hanno registrato unadidel 29% nel segmento dei BEV, con un aumento di quasi 2 punti percentuali rispetto al dicembre 2023.