Stasera a Sanremo 2024 è la serata di Russell Crowe | l' italiano che | per caso | è nato in Nuova Zelanda | ora ha anche le prove che il suo Dna è ascolano-parmigiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La presentazione ai suoi figli era stata: vi porto a vedere il mio “ufficio”. E li ha effettivamente accompagnati al Colosseo. Perché lui considera davvero Roma – ma l’Italia tutta – un proseguimento della sua casa. Ed è quello che vuole dimostrare. Quando salirà sul palco piùche c’è: quello di. Èil superospite della terzadel Festival. Premettiamo: la sua ospitata non dovrebbe essere – almeno sulla carta – imbarazzante quanto quella di John Travolta («Una delle gag più terrificanti della storia», Fiorello dixit). Perché la Rai ha definito la sua presenza «nelle vesti di musicista». ...

Sanremo 2024 , Fiorello e John Travolta a Stasera pago io: ecco come erano nel 2004 quando si sono conosciuti Fiorello e John Travolta , il super ... (tpi)

quindici dei trenta cantanti si sono esibiti nella seconda serata del Festival di Sanremo . Fra loro un solo pugliese, Diodato , il quale non ha avuto ... (noinotizie)

Nella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 8 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston due ospiti che infiammeranno il pubblico in ... (oasport)

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo . Ma restano le polemiche di ieri su John Travolta, le emozioni per il maestro Giovanni ... (feedpress.me)

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo . Ma restano le polemiche di ieri su John Travolta, le emozioni per il maestro Giovanni ... (feedpress.me)

Stasera la terza puntata della 74esima edizione del Festival. Co-conduttrice sarà Teresa Mannino Amadeus torna davanti ai giornalisti per commentare quanto avvenuto ieri sera e p ...Fonte foto: ANSA Un momento della discussa performance di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 L’attore sarebbe stato pagato con un “rimborso spese, altro non c’è da parte di Rai. Lo stesso vale ...La conferenza della terza serata di Sanremo 2024 è tesa, tesissima. Al centro il «Travoltagate», la presunta pubblicità occulta, il cachet dell'attore. La versione della Rai. E l'intervento, per fortu ...