Stalking e minacce | Arrestato 37enne a Fisciano dai carabinieri

(Di giovedì 8 febbraio 2024), daidella stazione di Qualiano, unper atti persecutori everso l’ex compagna Adella stazione di Qualiano – supportati dai militari locali – hanno effettuato un arresto differito nei confronti di unper atti persecutori. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dopo che in mattinata aveva inviato numerosissimi messaggi alla propria ex. Messaggi di morte alla giovane vittima che nelle ultime settimane aveva denunciato più volte il suo stalker. Una relazione durata 9 mesi e caratterizzata da atteggiamenti violenti e possessivi.L’uomo, che non accettava la fine della relazione, si era più volte presentato sotto casa della vittima e addirittura davanti scuola ...

L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dopo che in mattinata aveva inviato numerosissimi messaggi alla propria ex. Messaggi di morte alla giovane vittima che nelle ultime settimane aveva ...L’uomo non aveva per nulla gradito la relazione extraconiugale della donna e al rivale, un agente della polizia municipale del paese Minacce di morte all’amante ...una condanna a 4 mesi di reclusione ...Jack Sweeney è uno studente di tecnologia che lucra su Internet con diversi account nei quali spia gli spostamenti dei vip. Nel 2022 aveva già molestato Elon ...