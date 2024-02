Stadio Maradona | De Laurentiis lancia l’ultimatum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sine pecunia ne cantantur missae. Ma di denari per avere l’esclusiva di “cantar messe” allo, sembra che il presidente del Napoli Aurelio Denon ne voglia scucire. L’ultima richiesta era stata la concessione a titolo gratuito per 99 anni. Praticamente una cessione a vita di un bene pubblico che per un popolo che del calcio ne fa una questione di fede è alla stregua di una cattedrale. In cambio del “regalo” della città, il patron azzurro offrirebbe un progetto di valorizzazione delper farne una struttura “all’altezza degli stadi delle grandi d’Europa”. Di denari per avere l’esclusiva di “cantar messe” allo, sembra che il presidente del Napoli Denon ne voglia scucire “Presenti un progetto e lo valuteremo”, ...