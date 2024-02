Stadio del Milan Si procede con gli incontri

(Di giovedì 8 febbraio 2024)del, si. Prosegue a San Donato l’iter tecnico-burocratico innescato dalla richiesta, da parte di Sportlifecity/, di una variante urbanistica per la realizzazione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. Dopo la disamina dei documenti da parte degli uffici del Comune e un primo ok al progetto da parte della Giunta, i passaggi procedurali legati alla richiesta di variante sono stati illustrati ai consiglieri comunali nell’ambito di un incontro, l’altra sera in Municipio, al quale erano presenti il sindaco Francesco Squeri, buona parte degli assessori e il responsabile dell’ufficio tecnico. Entro la fine del mese il consiglio comunale sarà chiamato a prendere atto dell’avvio di un Accordo di programma, ossia un tavolo di confronto sovraccomunale, al quale siederanno svariati enti e ...

Prosegue l'iter per la realizzazione dello stadio del Milan a San Donato. Il progetto sarà valutato da un tavolo di confronto sovraccomunale per 18 mesi. Si chiede al Milan se è interessato solo a San ...