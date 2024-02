Sportitalia | record assoluto di ascolti | davanti a Rai 2 nella fascia 18-23 30

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le semifinali della Coppa d’Africa 2023 che hanno qualificato Nigeria e Costa d’Avorio alla sfida per il titolo, in un’alternanza di emozioni e spettacolo, hanno fatto registrare per(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) ildinel totale giorno. L’emittente diretta da Michele Criscitiello, che ha acquisito i diritti in esclusiva della competizione anche … L'articolo proviene da Sport in TV.