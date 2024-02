Sport in tv oggi giovedì 8 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, gliinvernali con i Mondiali J/U23 di sci nordico e gli Europei Junior Open di biathlon, gliacquatici con i Mondiali di Doha, il basket con l’Eurolega, la MotoGP con i Test di Sepang, e molto altro. Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriverà, con l’Italia che affronterà il Canada alle ore 10.00, nella terza ed ultima giornata nel Girone D. Chi vince va ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, chi perde dovrà ...