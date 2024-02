Sparite le panchine | È una bonifica urbana Il quartiere protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le ha definite "bonifiche urbane". Eppure, con questa definizione, l’assessore Antonio Lamiranda non si riferiva al risanamento di terreni o alla rigenerazione di un pezzo di città. Ma alla rimozione di arredo pubblico, in particolar modo di una serie di. In questi giorni, l’Amministrazione ha replicato un’operazione che aveva già messo in pratica pochi mesi fa in piazza Trento e Trieste. Nonostante le proteste di diversi residenti - e di tanto di Comitati cittadini - il Comune ha deciso di tirare dritto per la sua strada e di eliminare le sedute anche in un’altra area del. Così, in questi giorni, lesonoda via Solferino. "Siamo intervenuti in via Solferino, rimuovendo leche venivano utilizzate, di giorno e di notte, per farci di tutto fuorché la ...