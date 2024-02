Spara dal balcone e si barrica in casa | terrore a Napoli | indiscrezioni drammatiche sulle vittime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Panico a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di: un uomo di 54 anni si èto nella propriae si è affacciato sulcon una pistola in mano. I passanti in strada che hanno assistito alla scena hanno quindi dato l'allarme. Sul luogo sono accorsi immediatamente i poliziotti, chiudendo al traffico la via su cui si affaccia l'appartamento, via Testa, e impedendo anche il passaggio pedonale per il timore che l'uomo possa aprire il fuoco. L'uomo hato in aria e poi si è rinchiuso in. Oltre alla Polizia, è arrivato anche un mediatore per tentare di arrivare a una conclusione pacifica. Secondo quanto hanno riferito da alcuni vicini, il 54enne in passato aveva lavorato come guardia giurata ma poi aveva perso il posto, forse in seguito al ...