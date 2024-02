Spalletti Nations League | «La Francia l’avversario più stimolante»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’Italia dopo il sorteggio dei gironi inLucianoha commentato il sorteggio dei gironi di, dove gli Azzurri troveranno, Belgio e Israele. Di seguito le sue parole a Rai Sport.– «Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più».AVVERSARIA PIU’– «Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti». CENTRAVANTI – «Questa ...

E poi così abbiamo subito l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo". Luciano Spalletti non appare preoccupato dal sorteggio in Nations League che vede contrapposta l'Italia a ...Italia con Belgio, Francia e Israele: girone di ferro in Nations League. Ufficiale il sorteggio della Nazionale di Spalletti L’Italia affronterà Belgio, Francia e Israele nel prossimo girone di Nation ...L'urna di Parigi non ha riservato un girone benevolo agli azzurri di Spalletti: stelle e punti di riferimento di Francia, Belgio e Israele ...