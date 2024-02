Spalletti | «La Francia è l’avversario più stimolante»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il tecnico dell’Italia, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo i sorteggi effettuati oggi di Nations League. L’Italia è nella Fascia 1 della Lega A e sarà nel girone A2 insieme a Belgio,e Israele. Il ct azzurro si è soffermato anche sul reparto offensivo della Nazionale: «Questa settimana ho visto gli allenamenti del Genoa e ho trovato un Retegui perfetto per noi non soltanto per quanto riguarda la casella dell’attaccante centrale, ma anche sugli esterni dobbiamo fare dei ragionamenti, perché molti di quelli che abbiamo messo sotto il mirino non stanno giocando. Molti sono infortunati. Quindi si può prendere anche in considerazione l’ipotesi di fare scelte differenti» Laavversario piùIl ct azzurro – ai microfoni di Rai Sport – elogia la, ...