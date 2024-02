Spal | adesso la palla passa in mano a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mondoha presentato ieri pomeriggio due dei nuovi acquisti del mercato invernale biancazzurro, l’esterno difensivo Luca Ghiringhelli, per il quale si tratta di un ritorno dopo la sfortunata stagione 2011/12, e la punta Tomi Petrovic, arrivata negli ultimi giorni della finestra di riparazione dal Trento. Entrambi hanno già debuttato nella trasferta di Lucca, che è costata il posto a Leonardo Colucci, e la sensazione è che per loro ci sarà spazio pure nel decisivo scontro salvezza di domani sera al "Mazza" contro la Recanatese, partita che segnerà il ritorno in panchina di mister Di Carlo. "I miei obiettivi personalino da quelli di squadra – le prime parole di Ghiringhelli –, sapevo della situazione difficile già prima di firmare per la. Ora per noi diventa fondamentale non pensare troppo in là, altrimenti rischiamo ...