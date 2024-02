Spaccio di cocaina in Santa Viola | due arresti a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Nel quaderno, annotava clienti e vendite. Vendite fruttuose, visto che il 34enne marocchino arrestato ieri dai poliziotti delaveva in casa ben 13mila euro. L’arresto è scaturito da un’attività osservazione e pedinamento nella zona del mercato di, a seguito di segnalazione di. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato un marocchino diciottenne già conosciuto. I poliziotti lo hanno visto mentre si incontrava con un altro soggetto con il quale scambiava della sostanza in cambio di alcune banconote. I due sono stati quindi seguiti a vista fino a un bar dove li attendeva, seduto a un tavolino, il 34enne, già sospettato di far parte di un giro diin zona. Gli operatori sono allora intervenuti, ...