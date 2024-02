Sorpreso a cedere droga | arrestato dalla Polizia di Stato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi di controllo, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato, seduto su una panchina, un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio cambio di denaro. I poliziotti sono tempestivamente intervenuti bloccando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sia l’indagato, che ètrovato in possesso di 4 involucri del peso complessivo di circa un grammo e di 50 euro, ritenuti evidente provento dell’attività delittuosa, sia l’acquirente, che ètrovato in possesso della dose appena acquistata. Per questi motivi, un 32enne della Nigeria èper detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente èsanzionato amministrativamente per ...

Come un anno fa a Fukuoka, Mimmo porta via un bronzo che vale tanto in coda a una gara velocissima. Greg domina fino ai -200, poi nella convulsa volata non riesce a venir fuori ...Kevin Costner sta per tornare al cinema col monumentale Horizon: An American Saga, ma ha già in mente un nuovo progetto, questa volta cedendo la poltrona del regista a un collaboratore scoperto in tem ...Ricca di sorprese la tornata numero 19, con la Stella Rossa che cede di schianto al Buducnost di Yogi Ferrell 84:62 e, udite udite, Split che ferma il Partizan alla Stark Arena 74:67, forse ...