Solenghi | Poretti | Max Pisu Il Trivulzio cala i suoi assi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tutti in sala, pronto il calendario di primavera del Teatro: in arrivo Formicola e, tributi musicali ed eventi teatrali per adulti, famiglie e ragazzi. È partita in musica, con un tributo a Jovanotti, la tranche primaverile della stagione del teatro melzese. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima con lo spettacolo "Bù", di e con Claudio Milani, inserito nel calendario del teatro famiglie. Pamo al 21 febbraio, e all’appuntamento attesissimo con "La cena dei cretini", di Francis Veber, con Nino Formicola, Max, Gaetano Callegaro, Claudio Intropido e Alessandra Schiavoni. Serata di risate garantite: "Cosa succede quando due mattatori teatrali calcano il palcoscenico in una delle commedie più famose e irriverenti? Nino Formicola sta ...