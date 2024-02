Soldi per evitare molestie Preso l’estorsore del bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’ha avvicinata sul bus, la mattina mentre andava a scuola, e le ha chiestoper non palpeggiarla. La ragazza, una studentessa di 15 anni, gli ha dato 20 euro che aveva in tasca, riuscendo a toglierselo di torno, ma poi ha sporto denuncia, consentendo la sua identificazione. I carabinieri di Como hanno denunciato a piede libero per estorsione un comasco di 53 anni, identificato grazie alle riprese video della telecamera installata sull’autobus della Linea 1, la mattina del 25 gennaio tra le 7.50 e le 8.05. Quindici minuti durante i quali l’uomo ha avvicinato la studentessa, minacciandola die palpeggiamenti se non gli avesse dato dei. Arrivato in piazza Vittoria con la banconota in tasca, è sceso e si è allontanato. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, la ragazza si è presentata dai carabinieri, che hanno ...