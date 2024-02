Sogliano | «Manolas ha preferito la Salernitana perché può offrirgli un maggior ingaggio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Voglio fare una precisazione, abbiamo cercato di fare delle valutazioni e portare dei ragazzi che devono ancora esplodere e farsi conoscere ai grandi palcoscenici nonostante abbiano già avuto esperienze importanti nelle massime serie. Hanno sposato la linea che la società ha preso per vari motivi tra cui sostituire giocatori che sono usciti per ingaggi elevati. Il club non è rimasto a metà, in una situazione che non avrebbe risolto niente. Questi giocatori hanno fame e dimostreranno che la squadra può lottare fino alla fine. Molti hanno già calcato palcoscenici importanti come Swiderski che ha già giocato in nazionale». Sul mancato arrivo di: «Dobbiamo dimostrare coerenza e avere le idee chiare,è un giocatore importante con esperienze in grandi squadre come Roma e Napoli, io ci ho parlato, non c’è niente di male nel dirlo, proprio per ...