SoftBank torna all' utile per la prima volta in 5 trimestri

(ANSA) - TOKYO, 08 FEB - Primo utile in cinque trimestri per la società di investimento e della tecnologia giapponese SoftBank , grazie alle recenti ... (quotidiano)

Primo utile in cinque trimestri per la società di investimento e della tecnologia giapponese SoftBank, grazie alle recenti plusvalenze dagli investimenti sui mercati finanziari. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - Il gruppo giapponese SoftBank torna in utile nel terzo trimestre dell'esercizio 2023-24 riportando ...