Snowboard Coppa del Mondo Luchini parte forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Non male, gara 1". Jacopoha così commentato il suo esordio vincente nella tappa dideldiche si sta svolgendo fra le nevi finlandesi. E nella prima sfida, loer di Montemurlo non ha davvero sbagliato nulla, salendo alla fine sul gradino più alto del podio per quanto concerne la categoria "Upper limbcross". Un ottimo piazzamento ottenuto oltretutto in condizioni meteo particolari, visto che a Pyha (la realtà della Finlandia che ospita la massima kermesse intercontinentale) il termometro ha toccato nei giorni scorsi la temperatura di -22 gradi. In questa cornice, il trentatreenne sportivo si è trovato a dover affrontare i suoi avversari di sempre, a partire dall’amico-rivale francese Maxime Montaggioni. Dopo esser stato il più ...