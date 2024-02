Smog in Lombardia | il 2024 inizia con 23 giorni di “aria tossica” | ecco le città più inquinate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Se la lotta allonelleitaliane è ancora in salita secondo il nuovo report di Legambiente 'Maldi' che riporta dati sconfortanti nel 2023, non va meglio nelle prime settimane dell’anno in. In tutti i capoluoghi della pianura lombarda l’associazione ambientalista registra un forte deterioramento della qualità dell’rispetto ai già pessimi dati del 2023. In particolare, le concentrazioni medie di PM10, misurate dall’1 gennaio fino a ieri, 7 febbraio, si sono mantenute ben al di sopra della soglia di legge per la concentrazione media annua (40 microg/mc). Monza nella morsa delloLa maglia nera va a Monza, che nella centralina urbana ha segnato in media 60 microg/mc, a causa del traffico urbano. Ma non va ...