Smalling torna a disposizione per Roma-Inter? Le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La situazione riguardo ledi Chrisin vista di, match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A, previsto sabato 10 febbraio alle ore 18.– Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, ledi Chrissono in miglioramento. Il difensore dellapartecipa con regolarità agli allenamenti col resto della squadra. L’ultima gara dell’inglese in giallorosso risale al match contro il Milan, valido per la terza giornata di Serie A. Adesso il giocatore spera di far ritorno per la partita in programma sabato contro l’. Fonte: SportItalia.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...