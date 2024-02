“Sistema giudiziario sempre più sordo ai bisogni della società Serve la testa pensante | non la mano pesante”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bergamo. Gli avvocati penalisti italiani hanno deliberato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 7 al 9 febbraio, in concomitanza con la “loro” inaugurazione dell’anno, che ormai per tradizione segue di pochi giorni quella ufficiale quale occasione di denuncia di quello che non va. Pubblichiamo l’intervento integrale del Presidente dell’Unione Camere Penali di Bergamo, l’avvocato Enrico Pelillo. Nella stagione in cui tanti italiani sono costretti a letto febbricitanti, dobbiamo occuparci di una malata cronica: la Giustizia italiana. La delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che invita gli avvocati penalisti ad incrociare le braccia per tre giorni (garantendo la difesa solo nei casi urgenti previsti dalla legge), segnala solo i più gravi tra i malanni di un...