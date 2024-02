“Sinceramente” di Annalisa è il brano di una donna più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore

Sarà pure non piaciuta al grande direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, ma è da ieri che sta già facendo ballare tutti. Sinceramente di Annalisa , ... (open.online)

Annalisa è l’artista del ‘Festival di Sanremo’ 2024 più trasmessa dalle radio italiane nel primo giorno di programmazione. Il brano ‘Sinceramente’ è, infatti, al primo posto nella classifica EarOne ...A giudicare dalle visualizzazioni su YouTube, quest’anno Sanremo potrebbe avere un podio tutto femminile. Sarebbe così realizzato il sogno di Big Mama, la rapper di 23 anni in gara con “La rabbia non ...(LaPresse) Il teatro dell'Ariston ha riservato nella seconda serata del Festival di Sanremo una standing ovation di oltre due minuti al maestro e compositore Giovanni Allevi, tornato dopo quasi due an ...