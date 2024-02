Simest Gruppo Cdp | nel 2023 stanziati 500 mln per sostenere l’export di 60 imprese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel, la società delCassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delleitaliane, nell’ambito dell’operatività in supporto delle esportazioni di beni strumentali (impianti e macchinari) – attraverso il “Contributo Export su Credito Fornitore” – ha realizzato un aumento del 7% per un controvalore complessivo superiore a 500 milioni. Sono state infatti concluse 178 operazioni (+102% rispetto al 2022) in favore di 60 Pmi e MidCap italiane, con vendite in 45 paesi esteri. Un trend in ascesa che si è confermato soprattutto nell’ultimo trimestre delcon 103 operazioni concluse per oltre 375 milioni, che hanno permesso esportazioni in 31 Paesi tra cui, oltre all’Unione Europea (Austria, Germania, Francia, Polonia, Romania e Spagna), anche geografie più lontane come ...