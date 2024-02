Si cercano Guardie del Pantheon

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Una persona cordiale, sensibile, colta, anche timida". Lorenzo Giana (nella foto a sinistra), guardia d’onore delle reali tombe delricorda Vittorio Emanuele di Savoia. I funerali si svolgeranno sabato 10 febbraio alle 15 nel duomo di Torino, ma il valtellinese non sarà in Piemonte. Vittorio Emanuele sarà tumulato in forma strettamente privata nella Cripta Reale nella Basilica di Superga, luogo di sepoltura della tradizione sabauda. "L’ultima volta che vidi Vittorio Emanuele fu al funerale di Maria Josè (la madre del defunto, ndr.)" ricorda Giana che confessa la sua fede monarchica per "una questione di sangue". Un antenato aveva fatto la guerra d’Indipendenza e combattuto nel 1848. Per Lorenzo Giana è stato "importante anche il servizio militare nel Corpo degli alpini". L’ex ristoratore (aveva gestito fra gli altri il Queen Verde Luna nel capoluogo) ...