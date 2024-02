Si barrica in casa e minaccia di sparare dal balcone

Caos a Napoli - si barrica in casa e spara dal balcone : “Ho ucciso mia moglie” Teatro della vicenda è via Raffaele Testa. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia di Stato L'articolo Caos a Napoli, si barrica in casa ... (teleclubitalia)

Napoli - uomo armato barricato sul balcone di casa Nel quartiere San Giovanni a Teduccio, sul posto la polizia Un uomo armato si è barricato sul balcone di casa nel quartiere San Giovanni a Teduccio, ... (sbircialanotizia)

Padova. Non vuole pagare le vacanze e si barrica nella casa della compagna : 54enne condannato per lesioni PADOVA - Lei non ha voluto pagare il biglietto del traghetto per la Sardegna e lui, come atto di ritorsione, si è barricato nella casa in centro ... (ilgazzettino)

Spara - si barrica in casa - poi si arrende : arrestato anziano a Brescia – Video (Adnkronos) – Ha esploso alcuni colpi di fucile, poi si è barricato in casa per tutta la notte, fino a quando i carabinieri sono intervenuti e lo ... ()