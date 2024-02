Si barrica in casa armato e urla dal balcone | L' ho ammazzata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Un uomosi èto nella sua abitazione in via Raffaele Testa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Sul posto gli agenti per ricostruire quanto accaduto e se all'interno dell'abitazione ci siano altre persone. Non confermati rumor di un possibile uxoricidio. L'uomo è stato visto anche suldisua con un fucile in mano. Sul posto anche un negoziatore esperto della polizia. L'uomo hato dal"l'ho" e le forze dell'ordine non escludono che possa aver ucciso un familiare, forse la moglie. L'uomo che si èto inè una guardia giurata e affacciato dalha colpito anche una volante della polizia. È in corso una trattativa.