Shoah | Pisani Tor Vergata | “Testimonianze dirette incisive per i giovani”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Per la Giornata della Memoria abbiamo con noi un testimone la cui esperienza depone a favore di racconti che solitamente leggiamo. Questo può avere maggiore incisività per ie per capire un passato che non deve tornare”. Lo ha dichiarato la presidente del Centro congressi e rappresentanza Villa Mondragone Marcella, a margine dell’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell’Università di Roma Tor. "Spero che idi oggi comprendano con tutta la veemenza del caso questa tristissima realtà che non deve più tornare", ha concluso. — [email protected] (Web Info)