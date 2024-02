Shoah | Levialdi Ghiron Tor Vergata | “Ateneo impegnato con eventi che promuovano ricordo”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – “L’importanza di una giornata come quella di oggi è il, per far sì che certe cose non accadano più. Torin questo senso è impegnata nell’organizzazione di una serie diche consentono, attraverso l’immersione in luoghi storici come questo della Villa di Mondragone, di condividere con la comunità ildi un evento drammatico che ha funestato la società”. Lo ha dichiarato il rettore dell’università di Roma Tor, Nathan, in occasione dell’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell’Università di Roma Tor. “Le giovani generazioni hanno le possibilità di poter conoscere la storia anche da testimonianza diretta e non solo dai libri di storia”, ha continuato. L'articolo proviene da Italia Sera.