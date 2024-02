Shoah | Ceci Tor Vergata | “Incontri con protagonisti essenziali per comprendere passato”

(Adnkronos) – "Promuovere iniziative che favoriscano l'incontro di studenti con protagonisti e testimoni sopravvissuti è essenziale per far comprendere come un passato segnato da eventi tragici sia fa ...Nel 1943 Graziano Sonnino, aveva solo 9 anni e grazie al padre gesuita Raffaele de Ghantuz Cubbe, divenne un allievo del Nobile Collegio Mondragone ...Pochi giorni sono trascorsi dal Giorno della Memoria e un bilancio si impone su questa commemorazione. Fu istituita nel 2000 in Italia e nel 2005 a livello mondiale. Quanto è cambiato ...