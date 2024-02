Shoah | Ceci Tor Vergata | Incontri con protagonisti essenziali per comprendere passato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Promuovere iniziative che favoriscano l'incontro di studenti cone testimoni sopravvissuti è essenziale per farcome unsegnato da eventi tragici sia fatto anche di persone vive. Si tratta di iniziative importanti a condizione che siano inserite dentro un contesto di comprensione. In questo senso possiamo anche inquadrare il contributo e la presenza che Torcome ateneo dà sul tema della costruzione della memoria”. Lo dichiarato la prorettrice alla comunicazione dell'Università di Roma TorLucia, a margine dell'evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l'esperienza di un giovane studente ebreo dell'epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell'Università di Roma Tor. "È una presenza e un contributo che da un lato passa attraverso percorsi ordinari molto qualificati, cioè gli insegnamenti di storia contemporanea e di sociologia generale che vengono erogati e forniscono gli strumenti per la conoscenza del, per la conoscenza dei totalitarismi e per la conoscenza dell'antisemitismo - ha continuato - Accanto a ciò, noi abbiamo un importante centro, il centro romano di Studi sull'Ebraismo che è nato da un accordo di collaborazione con la comunità ebraica di Roma. Lo scopo di questo centro è quello di promuovere una conoscenza della cultura e della storia dell'ebraismo attraverso iniziative molteplici in grado di Roma durante l'occupazione nazifascista. Non dimentichiamo l'importanza di Frascati e dei Castelli Romani, che vennero bombardati a partire dall'8 settembre 43 e furono un punto strategico: da questo punto di osservazione che, come ricorda il diario della casa del Collegio Mondragone, si poteva vedere l'arrivo delle truppe alleate che andranno poi il 4 giugno 1944 a completare la liberazione di Roma”.