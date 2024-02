Shipping in crisi | Maersk taglia la cedola e il buyback

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Risultati in forte calo per il colosso danese dello, che ha chiuso il 2023 con un utile crollato da 29,7 a 3,9 miliardi di dollari e ricavi scesi da 81,5 a 51 miliardi, scontando lo sgonfiarsi del boom del trasporto marittimo dopo la pandemia di Covid-19 e la pressione sui prezzi provocata da un eccesso di capacità rispetto a una domanda che arranca. La decisione di sospendere ile il taglio del dividendo, sceso da 4.300 a 515 corone danesi, dopo un quarto trimestre in rosso per 537 milioni di dollari, stanno facendo crollare il titolo alla Borsa di Copenaghen (-16% a 10.770 corone). "Mentre i volumi sono saliti per la maggior parte dei prodotti e il forte controllo dei costi ha aiutato a migliorare i risultati, i prezzi hanno continuato a ridursi, in particolare nel settore Ocean. I ricavi per il 2023 sono stati ...