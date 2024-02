Sfidare Macron e Scholz a Bruxelles Europee | Meloni capolista FdI

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ufficialmente l'annuncio arriverà soltanto dopo Pasqua, in aprile, ma secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Giorgiaha deciso. La presidente del Consiglio sarà candidatadi Fratelli d'Italia alle elezionidell'8-9 giugno in tutte cinque le circoscrizioni. L'obiettivo... Segui su affaritaliani.it

Ufficialmente l'annuncio arriverà soltanto dopo Pasqua, in aprile, ma secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Giorgia Meloni ha deciso. La presidente del Consiglio sarà candidata capolista di Frate ...I Macron Warriors Sabbioneta hanno provato a contrastare il Venezia PCF ma hanno subito il gioco degli ospiti che alla fine si sono imposti per 4-1. La gara, nel primo ...I Macron Warriors Sabbioneta oggi alle 15 ospitano il Venezia Pcf nella prima gara di ritorno della Serie A di powerchair football. Un match importante per i guerrieri rossoblù che non vogliono ...